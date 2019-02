Garbsen

Am Donnerstagmorgen ist in der Autobahnauffahrt zur A2 die Fahrerin eines Johanniter- Notfallwagens mit einem geparkten Lkw kollidiert. Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall um 4.10 Uhr in der Auffahrt Richtung Berlin. Der Mann hatte seinen Lkw in der Auffahrt geparkt. Der Frau sei schwindelig geworden, dann sei sie in das Fahrzeug gefahren, so die Autobahnpolizei. Sonst hätte sie womöglich ausweichen können. Die Frau konnte sich aus ihrem schwer beschädigten Wagen selbst befreien. Sie wurde leicht verletzt.

Aus dem beschädigten Lkw lief Kraftstoff aus. „Die Feuerwehr konnte den Tank schnell abdichten“, sagte Thomas Cremer, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Garbsen. Die Auffahrt war für mehrere Stunden gesperrt und erst gegen halb sieben wieder befahrbar. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Von Sebastian Stein