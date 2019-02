Osterwald

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 21 Uhr 8 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Osterwald Unterende in der Masurenstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort fanden sie einen Schlüssel, mit dem sie den dazugehörigen Tresor öffneten und Bargeld sowie Schmuck entwendeten. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 701 4515 zu melden.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Garbsen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Sebastian Stein