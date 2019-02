Schloß Ricklingen

Bislang unbekannte Täter sind in eine Gaststätte in Schloß Ricklingen in der Straße Im Dorfe eingebrochen und haben einen 200 Kilogramm schweren Tresor mitgenommen. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zu Montag in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 7.40 Uhr. Nach Angaben der Polizei hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in das Haus. Aus dem Keller nahmen die Täter den Tresor mit, in dem sich Dokumente und Geld befanden. Zudem entwendeten sie Geld aus einer Geldbörse, die auf dem Tresen des Schankraumes lag. Die genaue Höhe des Schadens ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinpektion Garbsen unter Telefon (05131) 701 4515 zu melden.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Garbsen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Sebastian Stein