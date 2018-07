Heitlingen

Die Fahrgemeinschaft Eichenhof wird 30 Jahre alt und richtet am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Juli, ein Reitturnier auf der Anlage der Familie Tegtmeyer in Heitlingen, Vor den Höfen 16, aus. Mehr als 1000 Starter haben sich bereits angemeldet. Erstmals wird der Teich auf dem Vereinsgelände mit in die Gelände-Prüfung einbezogen – und sorgt für Abkühlung von Pferd und Reiter.

Die Zuschauer erleben Prüfungen aus den Bereichen Dressur, Springen und Vielseitigkeitsreiten, bei dem Dressurelemente und Hindernissprünge kombiniert werden. Zudem richtet der Eichenhof das Heide-Derby mit einer Springprüfung über 15 Geländehindernisse aus. Beim Heitlinger Wurstspringen geht es für die Teilnehmer sprichwörtlich um die Wurst – jeder der fehlerfrei über ein sogenanntes Joker-Hindernis spring, erhält eine Wurst. Die Kutschfahrer messen sich in Dressur-, Kegel- und Geländeprüfungen der Klasse E und A.

Die Prüfungen beginnen am Sonnabend um 7 Uhr, am Sonntag um 7.30 Uhr. Snacks und Getränke stehen für die Besucher bereit. Auch ein Verkaufsstand für Artikel rund um den Pferdesport ist vorgesehen. Am Sonnabend legt ab 19 Uhr ein Diskjockey Musik im Festzelt auf.

Die Zuschauer erleben Prüfungen aus den Bereichen Dressur, Springen und Vielseitigkeitsreiten. Quelle: Archiv

Von Jutta Grätz