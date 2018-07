Berenbostel

Drei Katalysatoren haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Berenbostel erbeutet. Nach Angaben der Polizei betraten die Diebe ein frei zugängliches Firmengelände in der Zeit von Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5.30 Uhr. Dort bauten sie die Geräte aus drei Mercedes-Transportern aus. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Von Gerko Naumann