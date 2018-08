Garbsen

Es wird ein festliches Wochenende. Heitlingen feiert seine Schützen und 90 Jahre Feuerwehr, der Modell-Sport-Club lädt zum Sommerfest mit Flugschau und auch der Verein für Hunde feiert ein Fest für Zwei- und Vierbeiner mit Hunde-Spaßparcours. Ein Highlight an diesem Wochenende wird sicherlich der Auftritt von Jessica Born mit ihrer Band im Jazzclub Garbsen. Und wer noch Beschäftigung für die Kinder sucht, wirft vielleicht einen Blick auf das Programm im Kulturhaus Kalle, dort gibt es am Freitag eine Schmuckwerkstatt.

Heitlinger Schützen feiern mit der Feuerwehr

Heitlingen

/Osterwald: Wer wird Kaiser von Heitlingen? Dieses Geheimnis wird erst am Sonnabend, 4. August, beim Scheibenausmarsch des Schützenfestes gelüftet – so will es die Tradition in Garbsens kleinstem Dorf. Nach der Proklamation der Majestäten Ende Mai steigt an diesem Wochenende die große Party.

Auch die Mitglieder des Schützenvereins Osterwald Oberende nehmen am Sonnabend, 4. August, am Ausmarsch des Schützenfestes in Heitlingen teil. Der Schützenbus, der die Teilnehmer des Umzugs abholt, fährt um 14.45 Uhr am Großen Weg ab durch Osterwald. Empfang der Vereine ist um 15 Uhr.

Sie sind die Heitlinger Majestäten: Jens Hoheisel (von links), Hans-Henning Finke, Finn Gesener, Sandra Hoffmann, Frank Evers und Ortsbürgermeister Jürgen Haase. Quelle: Jutta Grätz

Die Schützen feiern zusammen mit der Heitlinger Feuerwehr, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert. Das Festwochenende beginnt für die Feuerwehr bereits am Freitag, 3. August, 18.30 Uhr, mit einem Kommersabend im Festzelt.

Malte Tegtmeyer (10), Lars-Thjorwen Müller, Burkhard Bennigsdorf und Reiner Michler stehen vor dem aktuellen Löschfahrzeug der Feuerwehr Heitlingen. Quelle: Gerko Naumann

Kinder basteln Schmuck im Kalle

Havelse: Zum Ende der Sommerferien können sich Kinder im Kulturhaus Kalle noch einmal kreativ betätigen. „Fine Funkelsteyns Schmuckwerkstatt“ ist am Freitag, 3. August, von 11 bis 12.30 Uhr, im Kalle zu Gast. Auch Eltern und Großeltern sind willkommen. Die Teilnehmer der Schmuckwerkstatt können sich Ketten, Armbänder und Anhänger fertigen. Die Teilnahme kostet 7 Euro, dazu kommen noch 3 Euro Materialkosten. Anmeldungen nimmt Evelyn Jagstaidt von der Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen entgegen unter Telefon (05131) 707262 sowie per Mail an toepfersuse@googlemail.com.

Im Kulturhaus Kalle gibt es Ferienangebote für Kinder. Quelle: Anke Lütjens

Jessica Born tritt im Jazzclub auf

Berenbostel: Ob Jazz, Blues, Soul oder Gospel: Die Sängerin Jessica Born vereint Stimmgewalt und Bühnenpräsenz. Auf Einladung des Jazzclubs Garbsen ist Born mit ihrer Band am Sonnabend, 4. August, zu Gast in Hesses Ziegeleischeune, Robert-Hesse-Straße. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten für das Konzert kosten 20 Euro, ermäßig 17 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (01 77) 9 60 12 73, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und soweit verfügbar, an der Abendkasse.

Die Sängerin Jessica Born und ihre Band sind auf Einladung des Jazzclubs Garbsen zu Gast in Hesses Ziegeleischeune. Quelle: Privat

Sommerfest mit Flugschau beim Modell-Sport-Club

Schloß Ricklingen: Der Modell-Sport-Club-Verein in Garbsen feiert am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. August, ein Sommerfest. Ab 10 Uhr werden verschiedene Modellflieger ihre Flugfähigkeiten am vermutlich strahlend blauen Himmel zum Besten geben. Am Sonntagmittag dann führen die Schüler aus dem Club der Modellbau-AG der Grundschule Horst ihre selbst gebastelten Flieger vor.

Archiv: Flugschau beim Vereinsfest des Modell-Sport-Clubs-Garbsen: Ein Modellflieger zeigt Kunststücke mit seinem Flieger. Quelle: Archiv

Gemeinde lädt zur Schlussandacht ein

Marienwerder: Eine Wochenschlussandacht mit Gesängen aus Taizé beginnt am Sonnabend, 4. August, um 18 Uhr in der Klosterkirche Marienwerder, am Quantelholz. Der Altarraum ist mit Kerzen erleuchtet, und die Andacht wird mit Texten und Liedern aus Taizé gestaltet. Es soll auch Stille herrschen. Zum Anfang werden die Partnerschaftskerze und die Osterkerze entzündet.

Die Klosterkirche Marienwerder lädt zur Wochenschlussandacht mit Gesängen aus Taizé. Quelle: Benjamin Behrens

Verein für Hunde feiert Sommerfest

Berenbostel: Der Verein Friends 4 Romanian Paws, der sich um Straßenhunde in Rumänien kümmert, lädt zum Sommerfest ein. Das beginnt am Sonnabend, 4. August, um 14 Uhr auf dem Gelände der Hundeschule Entspannter Hund an der Philipp-Reis-Straße 2. Vorgesehen sind eine Tombola, Stände zum Stöbern und Vorführungen. Außerdem gibt es einen Hunde-Spaßparcours, und der Superhund wird gesucht.

Ein Hund erkundet einen Hundeparcour. Quelle: Archiv / Symbolbild

Sonntagstour nach Bruchhausen

Garbsen: Der ADFC Garbsen-Seelze lädt zur Fahrradtour: Die Gruppe fährt am Sonntag, 5. August, von Eystrup nach Bruchhausen-Vilsen zum Tag der Eisenbahnfreunde. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Seelze, doch auch in Wunstorf und Neustadt können Radler dazu steigen und sich der Gruppe in der Bahn anschließen. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 60 Kilometer. Die Kosten für die Bahnfahrt und die Weserfähre teilen sich die Teilnehmer. Verbindliche Anmeldungen nimmt Rainer Haase noch bis Freitag, 3. August, unter Telefon (01 62) 6 00 23 33 oder per E-Mail an hoppel-garbsen@freenet.de entgegen.

Sommerfest im Wohnwinkel

Altgarbsen: Das Team des Wohnwinkels lädt für Sonntag, 5. August, alle Garbsener zum großen Sommerfest an die Hannoversche Straße 165a ein. Es beginnt um 12 Uhr mit einem gemeinsamen Grillen. Nachbarn und Freunde haben die Möglichkeit, bei Würstchen und Kartoffelsalat und später dann bei Kaffee und Kuchen miteinander zu klönen.

Von Joanna von Graefe