Garbsen

Wohin am Wochenende in Garbsen? Beim Garbsener Citylauf ist vor allem der Weg das Ziel. Sportlich wird’s auch im Tennisverein Berenbostel, wo am Sonnabend Tennisstar Nicolas Kiefer zu einem Show- und Gruppentraining erwartet wird. Und wer dann noch kann, tanzt mit dem Jazzclub durch die Swingnight. Am Sonntag steht kultivierte Erholung auf dem Programm: Die Musiker des Duos D’Arragon spielen Werke von Bach, Mozart und moderne Improvisationen in der Dorfkirche. Das Heimatmuseum zeigt die Sonderausstellung „Die vergessene Welt der Kaffeekannen und Mokkatassen“.

Freitag: Laufen beim 10. Garbsener Citylauf

Am Freitag, 24. August, ist es wieder soweit: Um 17.15 Uhr fällt der Startschuss für den zehnten Garbsener Citylauf, organisiert vom Garbsener Sport-Club (GSC). Los geht’s auf dem Rathausplatz, die Strecke führt um den Berenbosteler See. Insgesamt werden fünf verschiedene Läufe angeboten: der htp-Mini-Lauf über 500 Meter (Start um 17.15 Uhr) und der Stadt Garbsen Midi-Lauf über 1.000 Meter (Start um 17.30 Uhr), der AOK-Jedermann-Lauf mit 2.900 Meter (Start um 18.15 Uhr), der Auto-Schrader-Lauf über 5.800 Meter (start um 19 Uhr) und der Real-Lauf mit 11.600 Metern (Start um 19 Uhr). Am Veranstaltungstag können die Teilnehmer ihre Startnummern ab 16 Uhr in der Rathaushalle abholen.

Der Citylauf in Garbsen startet am Freitag, 24. August. Quelle: Hanke / Archiv

Wochenende: Schützen binden die Erntekrone

Von Freitag, 24. August, bis Sonntag, 26. August feiern die Schloß Ricklinger ihr Ernte- und Schützenfest. Die Ehrung der Platzierten ist am Sonnabend, 25. August, um 12.30 Uhr im Zelt auf dem Festplatz an der Burgstraße. Am Sonntag, 26. August, treffen sich die Frielinger Schützen um 12.30 Uhr am Schützenhaus für den Ausmarsch, die Schützen aus Osterwald Unterende treffen sich um 13.30 Uhr auf dem Festplatz in Schloß Ricklingen.

Gut gelaunt marschieren die Schloß Ricklinger Schützen hinter der Erntekrone. Quelle: Jastrzemski / Archiv

Sonnabend: Tennisstar Nicolas Kiefer zum TV Berenbostel

Der Tennisverein Berenbostel richtet am Sonnabend, 25. August, anlässlich seines 50-jährigen Bestehens einen Tag der offenen Tür aus. Beginn ist um 15 Uhr auf der Tennisanlage „Im Fuchsfeld“. Für ein ganz besonderes Angebot hat der Verein Nicolas Kiefer gewinnen können: Der ehemalige deutsche ATP-Spieler und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2004 von Athen gibt von 15 und 17 Uhr Tipps bei einem Show- und Gruppentraining.

Der Tennisstar Nicolas Kiefer kommt zum Tag der offenen Tür nach Berenbostel. Quelle: Privat

Sonnabend: Jazzclub bittet zur dritten Swingnight

Der Jazzclub Garbsen lädt für Sonnabend, 25. August, zur dritten Swingnight in Hesses Ziegeleischeune ein. Ab 20 Uhr lassen die Bigband Berenbostel und ihre Sänger Lilly Karacay, Greta Söderberg und Johannes Bahnowski den Sound der Zwanziger- und Dreißigerjahre wieder aufleben. Einlass in die Scheune an der Robert-Hesse-Straße 4 ist um 19 Uhr. Karten kosten 12, ermäßigt 10 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (01 77) 96 01 2 73, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.

Der Jazzclub Garbsen lädt zur Swingnight in Hesses Ziegeleischeune. Quelle: Markus Holz / Archiv

Sonnabend: SV Wacker Osterwald feiert Sommerfest

Der SV Wacker Osterwald feiert am Sonnabend, 25. August, ein Sommerfest. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Robert-Koch-Straße. Das Programm gestalten die Tanzkidz, die Zumba-Gruppe und die Country Skippers, die Square Dance präsentieren. Außerdem gibt es Wikinger-Schach und Kinderschminken. Das Team der Wacker-Klause sorgt für Speisen und Getränke. Rockige Klänge gibt es am Abend ab 20 Uhr mit Anca Graterol, Ossy Pfeiffer und Cream Flow. Der Eintritt ist frei.

Sommerfest beim SV Wacker Osterwald. Quelle: Lütjens / Archiv

Sonnabend: TanzCentrum lädt zum gesunden Aktionstag

Das TanzCentrum Kressler lädt für Sonnabend, 25. August, zu einem großen Aktionstag, bei dem sich alles um ein aktives und gesundes Leben dreht. Von 14 bis 17 Uhr erwarten die Besucher informative Vorträge, ein Showprogramm und viele Aussteller aus Garbsen und Umgebung. Der Eintritt ist frei.

Die Besucher im Tanzcentrum können auch das Fitnessprogramm Movita testen. Quelle: Privat

Sonntag: Duo D’Arragon spielt in der Dorfkirche Altgarbsen

Es ist eine gewagte Kombination: Beim Konzert des Duos D’Arragon in der Dorfkirche Altgarbsen treffen am Sonntag, 26. August, Trompete und Orgel aufeinander. Die Musiker spielen Werke von Bach, Mozart und moderne Improvisationen. Das Konzert in der Dorfkirche Altgarbsen, Calenberger Straße 19, beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Duo D'Arragon spielt in der Dorfkirche Altgarbsen. Quelle: Privat

Sonntag: Sonderausstellung im Heimatmuseum

„Die vergessene Welt der Kaffeekannen und Mokkatassen“ lautet der Titel der neuen Ausstellung im Heimatmuseum Garbsen. Sammler Peter Paul Reinert zeigt einen Teil seiner schönsten Exponate. Die Ausstellung im Heimatmuseum, Hannoversche Straße 134, ist am Sonntag, 26. August, von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Heimatvereine bieten an den Öffnungstagen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an. Für Vereine, Gruppen und Schulklassen können unter Telefon (05137) 71765 Führungen vereinbart werden.

Die neue Sonderausstellung im Heimatmuseum dreht sich rund um Kaffee und Porzellan. Quelle: Anke Lütjens

Von Joanna von Graefe