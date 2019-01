Garbsen

Carsten Schütte, Mitarbeiter des Landeskriminalamts Niedersachsen, präsentiert am Donnerstag, 24. Januar, in der Garbsener Stadtbibliothek seinen Debütroman. Dabei handelt es sich um einen Regionalkrimi mit dem Titel „Im Fokus“, der einen Einblick in die Ermittlungsarbeit der Polizei gibt. Die Handlung spielt in Hannover und dreht sich um einem Serientäter, der junge Frauen brutal ermordet.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, im Vorverkauf 8 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können unter (05131) 707170 reserviert werden.

Von Sebastian Stein