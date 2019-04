Berenbostel

Die Polizei ermittelt nach einer Brandstiftung am Freitag in Berenbostel. Unbekannte hatten sechs Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus am Anne-Frank-Weg 14 angezündet. Auch die Haustür wurde beschädigt. Als Tatzeitpunkt geben die Ermittler die Zeit zwischen 14.30 und 23.55 Uhr an. Zeugen melden sich bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann