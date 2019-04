Berenbostel

Zwei junge Zeuginnen haben am Sonntagmorgen dafür gesorgt, dass die Polizei einen betrunkenen 48-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann sprach die Frauen an der Wilhelm-Reime-Straße in Berenbostel an. Zunächst bat er sie, ihm beim Einparken behilflich zu sein – er fühle sich wegen seines Alkoholpegels nicht mehr in der Lage dazu. Als er die Zeuginnen dann noch nach Drogen fragte, riefen diese die Polizei.

Die stellte den Mann in der Nähe und ließ ihn einen Alkoholtest machen. Der ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Dienststelle in Garbsen gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer eröffnet.

Von Gerko Naumann