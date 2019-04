Berenbostel/Auf der Horst

Die Beteiligung zur Sanierung des Bolzplatzes Auf dem Kronsberg sowie Vorhaben im Wohnumfeld Vonovia sind Themen in der Nachbarschaftsversammlung Berenbostel-Kronsberg. Sie beginnt am Dienstag, 7. Mai, um 17 Uhr im Seniorenpflegeheim Cäcilienhof, Bruno Rappel-Weg. Weiterhin sprechen die Mitglieder über Schulsozialarbeit an der Ratsschule.

Einen Bericht zum Stand von Sanierungsprojekten hören sich die Mitglieder des Stadtteilbeirats Auf der Horst an. Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 8. Mai, um 17 Uhr im großen Saal der Begegnungsstätte am Hérouville-St.Clair-Platz. Weiterhin geht es um Berichte zur neuen Clownswohnung an der Skorpiongasse sowie zur Müllsituation an Schulwegen. Die Sitzungen sind öffentlich, jeder ist willkommen.

Von Anke Lütjens