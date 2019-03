Horst

Die Bürgerinitiative gegen Südlink weist die Bevölkerung darauf hin, dass die Feuer, die am Sonnabend, 30. März, angezündet werden, Mahnfeuer sind – und keine vorgezogenen Osterfeuer. Um 19 Uhr sollen die Feuer an der Bordenauer Straße, der Frielinger Straße, im Brandmoor und an der Burgstraße entzündet werden. So will die Bürgerinitiative auf den möglichen Verlauf der Stromtrasse Südlink aufmerksam machen. ton

Von Linda Tonn