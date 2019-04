Frielingen/Otternhagen

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Otternhagen ist bei einem schweren Unfall in Frielingen offenbar nur leicht verletzt worden. Der Mann fuhr am Freitag gegen 17 Uhr auf der Otternhägener Straße von Frielingen in Richtung Neustadt. In einer Linkskurve kam er nach Angaben der Polizei ohne Beteiligung eines anderen Autofahrers nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte.

Als die Feuerwehren aus Neustadt, Otternhagen und Scharrel am Unfallort eintrafen, hatte sich der 21-Jährige schon selbst aus dem Fahrzeugwrack befreit. Er wurde von einem Notarzt versorgt, war nach Angaben der Polizei aber äußerlich unverletzt. Zur Beobachtung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit 50 Helfern vor Ort war, musste nicht eingreifen, weil auch kein Öl oder Benzin ausgelaufen war. An dem Audi entstand ein Totalschaden.

Weitere Polizei-Meldungen aus Garbsen lesen Sie HIER.

Weitere Polizei-Meldungen aus Neustadt lesen Sie HIER.

Von Gerko Naumann