Garbsen-Mitte

Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann aus Nienburg auf der Gutenbergstraße verunglückt. Der 69-Jährige kam in Fahrtrichtung B6 nach links von der Fahrbahn ab und landete über den Gegenverkehr im Graben. Die Polizei Garbsen vermutet einen Krankheitsfall, kann aber noch keine genaueren Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer nur leichte Verletzungen erlitten. Am Unfall waren keine weiteren Personen beteiligt.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem stark beschädigten Auto. „Wir mussten keine Werkzeuge benutzen, sondern haben es mit reiner Muskelkraft geschafft“, sagte Einsatzleiter und Zugführer Oliver Meier von der Feuerwehr Garbsen. Die Gutenbergstraße war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bis in den Abend führte.

Weitere Meldungen über Einsätze von Polizei und Feuerwehr in Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann und Sebastian Stein