Garbsen-Mitte

Zwei sogenannte Ausbildungsbotschafter sind am Dienstag, 2. April, ab 14 Uhr in der Jugendberufsagentur am Rathausplatz zu Gast. Sie berichten über ihre Ausbildung und informieren angehende Auszubildende. Berufsberaterin Susanne Leffler begrüßt in Raum E 12 die Ausbildungsbotschafterin Selina Nadine Heimburg der Abbott Laboratories GmbH, die über ihre Ausbildung als Chemielaborantin berichtet.

„Für Jugendliche, die eine Ausbildung als Anlagenmechaniker suchen, ist Nico Tischewitz aus dem Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik der Daume GmbH der Ansprechpartner“, sagt Heike Peters von der Industrie- und Handelskammer Hannover. Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen, die sich beruflich orientieren wollen, und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Anke Lütjens