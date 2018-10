Garbsen-Mitte

Eine neue Gruppenausstellung mit Malerei, Zeichnungen und Skulpturen ist ab Donnerstag, 1. November, im Rathaus zu sehen. Sie trägt den Titel „Ist das weg oder kann das Kunst?“ Die in Hannover lebenden Künstler folgen in ihrem Schaffen einem tief empfundenen Gestaltungs- und Ausdrucksbedürfnis als Auseinandersetzung mit ihren seelischen Belastungen und ungewöhnlichen Lebenserfahrungen, kündigen die Veranstalter an.

Es handelt sich um Menschen, die psychische Probleme haben. Sie haben sich ihre Kunst selbst beigebracht und drücken so ihre innerlichen Widersprüche, Fantasien und Visionen aus. Die Bilder und Skulpturen entstehen bei ergotherapeutischen Kreativangeboten der Anne Wilkening GmbH.

Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 20. Dezember, im Rathaus zu sehen. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr. aln

Von Anke Lütjens