Berenbostel

Ein 34-Jähriger hat am Sonnabend im Aldi-Supermarkt an der Siemensstraße einem Kunden das Handy aus der Jackentasche geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen 20 und 21 Uhr. Angaben des Kunden zufolge hatte ihn der Täter beim Einkaufen angerempelt und die Ablenkung ausgenutzt. Der Verlust des Telefons wurde bemerkt, der 34-Jährige konnte gestoppt werden. Laut Polizei kam es in der Vergangenheit immer wieder zu ähnlichen Diebstählen etwa aus dem Einkaufskorb. Sie weist darauf hin, dass Kunden ihre Wertsachen immer im Auge behalten sollen. ton

Von Linda Tonn