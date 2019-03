Garbsen

20 junge Feuerwehrleute aus den verschiedenen Ortsfeuerwehren absolvieren derzeit ihre Truppmann-Ausbildung bei der Feuerwehr Garbsen. Mitte März haben sie bei einer ersten Veranstaltung die Grundbegriffe der Feuerwehrarbeit gelernt. Ein ehrenamtliches Ausbilderteam aus den Reihen der Stadtfeuerwehr Garbsen hat mit den über Rechtsgrundlagen gesprochen, sowie erste Informationen zum Löschen, zu Löschmitteln, Fahrzeug- und Gerätetechnik der Feuerwehr vermittelt.

In der praktischen Ausbildung wird der Umgang an den Geräten geschult sowie alle Grundbegriffe des Löschangriffs praktisch erprobt. Am Wochenende hat der Nachwuchs zum ersten Mal die Fahrzeuge und Ausrüstung der Stadtfeuerwehr in Augenschein genommen – darunter Rüst- und Gerätewagen für technische Hilfeleistung, Drehleiter und Geräte zur Gefahrgutbekämpfung. Die jungen Feuerwehrleute haben gelernt, wie eine tragbare Leiter aufgebaut wird, wie sie retten und sich selbst retten.

In den nächsten Wochen folgen weitere Kurse in Theorie und Praxis. Die Abschlussprüfung ist am Sonnabend, 6. April. Nach Abschluss des Lehrganges beginnt dann für die Feuerwehrmitglieder eine weitere zweijährige Ausbildung in den jeweiligen Ortsfeuerwehren, um das Erlernte weiter zu vertiefen.

Von Linda Tonn