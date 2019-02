Schloß Ricklingen

Die Von-Woyna-Brücke in Schloß Ricklingen wird am Donnerstag, 14. Februar, von 8 bis 13 Uhr wegen einer technischen Prüfung für den Verkehr gesperrt. Das Überqueren der Leine zwischen Garbsen und Wunstorf ist in diesem Zeitraum nur über eine Umleitung möglich. Fragen beantwortet die zuständige Straßenmeisterei Ronnenberg unter Telefon (05109) 9065.

Von Sebastian Stein