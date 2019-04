Garbsen

Eine französische Komödie, unheimliche Doppelgänger, ein Superheld, eine Stephen-King-Verfilmung und ein russischer Trickfilm: Das Cinestar Garbsen nimmt in dieser Woche ab Donnerstag, 4. April, wieder neue Filme mit ins Programm: Monsieur Claude 2, Shazam!, Friedhof der Kuscheltiere, Unheimlich perfekte Freunde, Mascha und der Bär. Unsere Übersicht und die Trailer.

Monsieur Claude 2

Der Film ist eine Fortsetzung der turbulenten Geschichte um Monsieur Claude und seine multikulturelle Familie aus dem Jahr 2014. Monsieur Claude Verneuil ( Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) blicken auf eine bewegte Zeit zurück: Sie haben Beschneidungsrituale erlebt, halales Hühnchen und koscheres Dim Sum gegessen und die Koffis von der Elfenbeinküste kennengelernt. Nachdem ihre vier Töchter ausgesprochen multikulturell geheiratet haben, ist das Ehepaar nicht mehr so leicht zu schockieren. Monsieur Claude hat sich sogar aufgemacht, alle vier Heimatländer seiner Schwiegersöhne zu besuchen. Doch nirgendwo ist es schöner als in der heimischen französischen Provinz. Als die Töchter ihren Eltern jedoch mitteilen, dass sie das konservative Frankreich verlassen und mit ihren Familien im Ausland sesshaft werden wollen, ist es mit der beschaulichen Gemütlichkeit schnell vorbei. Der Film ist freigegeben ab 0 Jahren.

Shazam!

Der 14-jährige Billy Batson ( Asher Angel) ist ein Waisenjunge und lebt bei einer Pflegefamilie. Eines Tages trifft er auf einen jahrhundertealten Magier ( Djimon Hounsou), der ihm eine mysteriöse Macht verleiht. Fortan kann sich Billy, wenn er das Wort „Shazam!“ ruft, in den erwachsenen Superhelden Shazam ( Zachary Levi) verwandeln. Plötzlich steckt er nicht nur in dem Körper eines durchtrainierten Hünen, sondern hat nahezu gottgleiche Superkräfte. Überschwänglich und etwas leichtsinnig geht Billy daran, gemeinsam mit seinem Freund Freddy ( Jack Dylan Grazer) seine neugewonnenen Fähigkeiten als Shazam auszuprobieren, und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, Superstärke, Fliegen und Blitze zu kontrollieren. Der Film wird in 2D und 3D gezeigt und ist am 12 Jahren freigegeben.

Friedhof der Kuscheltiere

Was harmlos klingt, ist ein Horrorfilm der es in sich hat. Friedhof der Kuscheltiere ist eine Neuverfilmung des Stephen-King-Romans. Louis ( Jason Clarke) und Rachel Creed ( Amy Seimetz) beziehen mit ihren Kindern Gage (Hugo und Lucas Lavoie) und Ellie (Jeté Laurence) ein neues Haus auf dem Land. Die Familie schließt Freundschaft mit ihrem Nachbarn Jud Crandall ( John Lithgow), der viel über ihren neuen Heimatort erzählen kann. Als eines Tages der Familienkater der Creeds überfahren wird, weiht Jud Louis in ein Geheimnis ein: Im nahe gelegenen Wald gibt es einen Tierfriedhof, hinter dem aber auch noch ein alter Indianerfriedhof verborgen liegt. Was dort begraben wird, kehrt unter die Lebenden zurück – und wenn Louis den Kater dort begräbt, könne er seinen Kindern den Verlust des heißgeliebten Stubentigers ersparen. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren.

Unheimlich perfekte Freunde

Frido ( Luis Vorbach) und Emil (Jona Gaensslen) sind beste Freunde – aber sie haben ein gemeinsames Problem: Ihre Eltern erwarten von ihnen in und nach der Schule Leistungen, zu denen sie einfach nicht in der Lage sind. Da kommt es ihnen ganz recht, dass bei einem Besuch im Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt plötzlich ihre Spiegelbilder zum Leben erwachen. Zunächst sind Frido und Emil hellauf begeistert, denn ihre Doppelgänger übernehmen all jene Aufgaben, auf die die beiden keine Lust haben. Doch dann entwickeln die Spiegelbilder ein Eigenleben und beginnen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, und Frido und Emil merken, dass die Probleme mit ihren Eltern im Vergleich dazu doch ziemlich unbedeutend sind. Der Film ist freigegeben ab 0 Jahren.

Mascha und der Bär

Mascha un der Bär ist der Kinofilm zu einer beliebten russischen Serie. Die Spielzeugfiguren um das Mädchen Mascha bekommen etwas Erstaunliches zu hören: Sie will das erste Kind werden, das zum Mond fliegt. Nicht ohne Grund – Mascha will einen echten Stern holen, denn ihr Freund, der Bär, sucht nach einem tollen Geschenk. Doch sie erlebt noch viele weitere Abenteuer. Der Film ist ohne Altersbeschränkung.

Sondervorstellungen im Cinestar

Zusätzlich zu den neuen Filmen hat das Cinestar im April folgende Sondervorstellungen im Programm.

Sonntag, 7. April, 14.30 Uhr: Happy Family Vorpremiere: „Alfons Zitterbacke“

Sonntag, 7. April, 19.30 Uhr: Englische Originalversion „Shazam!“ 3D

Montag, 8. April, 20 Uhr: CineSneak – der Überraschungsfilm in Deutsch

Dienstag, 9. April, 20 Uhr: Sondervorstellung von Die Toten Hosen auf Tour: „Weil du nur einmal lebst“

Mittwoch, 10. April, 19.45 Uhr: CineLady: „After Passion“

Öffnungszeiten und Preise

Das Cinestar Garbsen, Rathausplatz 2, ist täglich ab 30 Minuten vor Start des ersten Kinofilms geöffnet. Dienstag ist Kinotag und die Karten kosten für Erwachsene ab 6,30 Euro und für Kinder ab 4,50 Euro. Das komplette Programm finden Sie hier.

Von Linda Tonn