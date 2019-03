Garbsen

Das Garbsener Kino Cinestar hat seit Donnerstag, 21. März, vier neue Filme ins Programm aufgenommen: Wir, Goldfische, Iron Sky: The Coming Race und Head Full of Honey – unsere Übersicht zur neuen Kinowoche.

Wir

Familie Wilson will in einem Haus am See unweit von Santa Cruz für ein paar Tage abschalten. Schon bald mehren sich für Mama Adelaide ( Lupita Nyong'o), Papa Gabe ( Winston Duke), Tochter Zora (Shahadi Wright Joseph) und Sohn Jason ( Evan Alex) die Anzeichen, dass etwas ganz gehörig nicht stimmt. Plötzlich stehen am Abend auch vier Menschen regungslos vor der Einfahrt des Ferienhauses: Vater, Mutter, Tochter, Sohn – in roten Anstaltsuniformen, mit brauen Lederhandschuhen und Scheren in der Hand. Als sie in blutige Aktion treten, gehen den Wilsons die Augen über: „Das sind wir“. Horrorfilm, ab 16 Jahren. Die englische Fassung „Us“ wird am Sonntag um 19.45 Uhr gezeigt.

Die Goldfische

Oliver ( Tom Schilling) führt ein Leben auf der Überholspur. Nachdem er mit Tempo 230 durch eine Leitplanke rast, wacht er im Krankenhaus mit Querschnittslähmung wieder auf. Oliver fällt in der Klinik die Decke auf den Kopf. Er landet schließlich in einer Behinderten-WG mit dem Namen „Die Goldfische“. Das sind die blinde Zynikerin Magda ( Birgit Minichmayr), die Autisten Rainman ( Axel Stein), Michi ( Jan Henrik Stahlberg) und Franzi (Luisa Wöllisch) sowie ein Mädchen mit Down-Syndrom. Schnell reift in Oliver ein Plan: Er will mit der Gruppe als Tarnung eine Reise in die Schweiz unternehmen, wo er einen Haufen Schwarzgeld gebunkert hat. Komödie mit dramatischen Elementen, ab 12 Jahren.

Iron Sky 2

„Iron Sky 2“ setzt 20 Jahre nach dem Vorgänger an: Die Erde ist nach einem Atomkrieg unbewohnbar. Die Menschen sind auf den Mond geflohen, auf dessen Rückseite ja bekanntlich die Nazis ihr Hauptquartier haben. Die letzte Hoffnung der Menschen sind Energiequellen, die sich im Erdinneren befinden sollen. Bei einer alles entscheidenden Expedition kommt allerdings die verstörende Wahrheit ans Tageslicht: Adolf Hitler ( Udo Kier) führt dort eine Armee von Dinosauriern an. Außerdem treiben hier auch noch Jesus (Jukka Hilden) und Vladimir Putin (Kari Ketonen) sowie Kim Jong-Un, Margaret Thatcher und Mark Zuckerberg ihr Unwesen. Mit „Iron Sky 3: The Ark“ ist bereits ein dritter Teil der 2012 gestarteten Trash-Reihe angekündigt. Science fiction, ab 12 Jahren.

Head full of honey

Til Schweiger hat seinen Publikumshit, die Demenz-Komödie „Honig im Kopf“, für das amerikanische Publikum mit US-Stars 1 zu 1 noch einmal verfilmt; mit Nick Nolte als Amadeus, Matt Dillon als dessen Sohn Nick, Emily Mortimer als Nicks Frau Sarah und Tochter Matilda ( Sophie Lane Nolte, Tochter von Nick Nolte). Ab 6 Jahren.

Die Sondervorstellungen

In seinen Sondervorstellungen zeigt das Kino Cinestar unter anderem drei Filme aus dem dritten Obscura-Filmfestival: „The Envelope“ (Sa. 18 Uhr), „Memento Mori“ (Sa. 20.15 Uhr) und „Secret Santa“ (Sa. 22.30 Uhr). Die russische Originalfassung von „Sober Driver“ läuft am Sonntag um 17 Uhr, zeitgleich startet „Free Solo“. Die Reihe „CineSneak: Der Überraschungsfilm“ wird wie üblich am Montag um 20 Uhr fortgesetzt. Und in der Anime Night ist am Dienstag ab 20 Uhr „My Hero Academia“ zu sehen.

Von Markus Holz