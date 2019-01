Garbsen

Zum Programmwechsel am Donnerstag nimmt das Cinestar Garbsen am Rathausplatz fünf Filme neu ins Programm: Plötzlich Familie, The Possession of Hannah Grace, Belleville Cop, Mia und der weiße Löwe und Checker Tobi laufen an.

Plötzlich Familie: Pete ( Mark Wahlberg) und Ellie ( Rose Byrne) sind im Grunde ganz zufrieden, doch irgendetwas scheint zu fehlen. Vor allem Ellie fragt sich, ob sie den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, Kinder zu bekommen. Das Paar beschließt, die 15-jährige Lizzy und ihre quirligen Geschwister Juan und Lita zu adoptieren. Voller Euphorie stürzen sich Pete und Ellie in das Abenteuer Großfamilie, aber die völlig neue Situation wächst ihnen über den Kopf. Komödie, ab 6 Jahren. Englische Orginalfassung am Sonntag, 3. Februar, ab 20 Uhr.

Mia und der weiße Löwe: Mia muss gegen ihren Willen mit ihrer Familie von London nach Südafrika ziehen. Die Löwenzucht ihres Vaters lässt sie kalt, bis er das weiße Löwenbaby Charly ins Haus bringt. Mia zieht Charlie mit der Flasche groß. Als Charlie von einem Jäger abgeholt werden soll, flieht Mia mit ihm. Mia-Darstellerin Daniah de Villiers soll während der dreijährigen Dreharbeiten so viel Vertrauen zu den Raubkatzen, insgesamt sechs Charlie-Filmlöwen, aufgebaut haben, dass das Team nahezu ohne Tricktechnik arbeiten konnte. Abenteuerfilm, ab 6 Jahren.

Checker Tobi: Der erste Kinofilm von und mit Kika-Moderator Tobias Krell. Krell findet eine Flaschenpost und will Geheimnisse der Erde lüften. Er besteigt einen brodelnden Vulkan, geht ins ewige Eis und weckt den Bären mit acht Beinen. Seit 2013 checkt Tobi im Kinderfernsehen die Welt. Kritiker schreiben: „Dass sein erster Kinofilm nicht zur über­langen Checker-Folge gerät, liegt an der guten Dramaturgie, der Abwechslung und Tobis hervorragenden Forscherpartnern. Abenteuerfilm, ohne Altersbeschränkung.

Belleville Cop: Baaba Keita ( Omar Sy) hat seinen Kiez im Pariser Stadtviertel Belleville noch nie verlassen. Als er den Mörder seines Kollegen Roland aufspüren will, führen ihn die Ermittlungen nach Miami, wo er ständig mit dem US-Gesetz in Konflikt gerät. Komödie, ab 12 Jahren.

The Possession of Hannah Grace: Hannah Grace ( Kirby Johnson) ist von einem bösartigen Dämon besessen. Als sie einen Priester tötet, wird sie von ihrem Vater (Louis Herthum) erstickt. Hannahs dämonische Kräfte gehen auf die ehemalige Polizistin Megan Reed ( Shay Mitchell) über, als diese Hannahs Leiche auf dem Untersuchungstisch liegen hat. Ein Film von Daylight-Regisseur Diederik van Rooijen. Horror, ab 16 Jahren.

Die Sondervorstellungen: Am Sonnabend, 2. Februar, 19 Uhr, überträgt das Cinestar die Oper Carmen von George Bizet aus der Metropolitan Opera in New York. Am Sonntag, 3. Februar, ist ab 14.30 Uhr in der Happy Family Preview der Film Drachenzähmen leicht gemacht 3 zu sehen. Am gleichen Tag startet um 17 Uhr die nächste Anime Night mit Big Fish & Begonia. Zeitgleich läuft Naughty Grandma 2 in der russischen Originalversion. Ebenfalls am Sonntag: die Englisch sprachige Fassung von Plötzlich Familie, 20 Uhr. Die CineSneak mit dem Überraschungsfilm beginnt wie üblich montags um 20.15 Uhr. Mehr Informationen und alle Spielzeiten finden Sie online hier.

Von Markus Holz