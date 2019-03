Garbsen-Mitte

Ein neuer Marvel-Film und eine Beziehungskomödie sind ab Donnerstag im Cinestar Garbsen zu sehen. Das Kino nimmt Captain Marvel in 2D und 3D sowie die deutsche Produktion Rate Your Date ins Programm. Und darum geht’s in den Streifen.

Captain Marvel

Die von den hochentwickelten Kree zur Soldatin ausgebildete Vers alias Captain Marvel ( Brie Larson) stürzt nach einem Kampf im Weltraum auf die Erde ab. Gerade noch hat sie mit der Elite-Einheit Starforce und dem charismatischen Anführer Mar-Vell ( Jude Law) für die Sicherheit im All gekämpft, nun ist sie auf einem fremden Planeten, der ihr dennoch merkwürdig vertraut vorkommt. Denn sie wird von Visionen und Träumen geplagt, die auf ein früheres Leben auf der Erde hindeuten. Als sie auf den jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury ( Samuel L. Jackson) trifft, macht sie sich mit diesem daran, das Geheimnis ihrer Herkunft zu entschlüsseln und erfährt, dass ihr bürgerlicher Name Carol Danvers ist und sie ursprünglich von der Erde stammt. Diese gilt es auch gleich zu verteidigen. Denn: Die Erzfeinde der Kree haben den Planeten infiltriert. Ein Spionage-Trupp der außerirdischen Rasse der Skrull hat sich unter Führung des skrupellosen Talos ( Ben Mendelsohn) dank ihrer Gestaltenwandlerfähigkeiten komplett unbemerkt auf der Erde breit gemacht und bereitet dort eine Invasion vor. Fury und Danvers müssen sich zusammenraufen, um ihre Heimat zu retten. Der Film wird in 2D und 3D gezeigt und ist ab 12 Jahren freigegeben.

Rate Your Date

Teresa ( Alicia von Rittberg) und Patricia (Nilam Farooq) sind beste Freundinnen. Obwohl sich die Dating-erfahrene Teresa und die romantisch veranlagte Alleinerziehende Patricia sehr unterscheiden, haben sie doch eine Gemeinsamkeit: Sie haben keine Lust mehr auf miese Dates und die Nase voll von blöden Typen, bösen Überraschungen und gebrochenen Herzen. Als Teresa eines Tages den Informatiker Anton ( Marc Benjamin) trifft, der ziemlich neurotisch und in Liebesdingen völlig unerfahren ist, kommt ihnen eine geniale Geschäftsidee: Gemeinsam mit dem Frauenhelden und Start-up-Gründer Paul ( Edin Hasanovic) programmieren sie eine App, mit der sich potentielle Dates in verschiedene Kategorien einteilen lassen. So sollen sich die User schon vor dem Treffen ein Bild davon machen können, worauf sie sich einlassen. Doch schon bald müssen sie feststellen, dass Menschen eben doch nicht so einfach in Schubladen passen und man seine Herzensangelegenheiten keinem Algorithmus überlassen sollte... Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben.

Sondervorstellungen

Zudem hat das Kino folgende Sondervorstellungen im Programm:

Sonntag, 10 März, 12.20 Uhr, „Feuerwehrmann Sam: Plötzlich Filmheld“

Sonntag, 10 März, 14.30 Uhr, HappyFamily Vorpremiere: „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“

Sonntag, 10. März, 17 Uhr, Anime: „ Digimon Adventure Tr. Chapter 6: Our Future“

Sonntag, 10. März, 19.45 Uhr, Englische Originalversion, „Captain Marvel“ (3D)

Montag, 11. März, 20 Uhr CineSneak: Der Überraschungsfilm in Deutsch!

Öffnungszeiten und Preise

Das Cinestar Garbsen, Rathausplatz 2, ist täglich ab 30 Minuten vor Start des ersten Kinofilms geöffnet. Dienstag ist Kinotag und die Karten kosten für Erwachsene ab 6,30 Euro und für Kinder ab 4,50 Euro. Das komplette Programm finden Sie hier.

Von Linda Tonn