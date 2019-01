Garbsen

Das Cinestar Garbsen nimmt ab Donnerstag, 24. Januar, drei neue Filme ins Programm: „Ralph reicht’s 2 – Chaos im Netz“, „ Creed 2“ und „Die unglaublichen Abenteuer von Bella“. Außerdem bietet das Kino drei Sondervorstellungen an.

Ralph reicht’s 2: Fortsetzung von Disneys Animationsabenteuer „Ralph reichts“ von Dezember 2012. Die Videospielfiguren Ralph und Vanellope von Schweetz führen ein glückliches Leben in den Spieleautomaten einer alten Halle. Weil sich Vanellope langweilt, baut Ralph ihr eine neue Strecke für ihr Rennspiel. Als das Lenkrad von Vanellopes Spielautomat zerbricht, machen sich beide auf ins Internet, suchen ein Ersatzteil, erleben verrückte Abenteuer und bringen das Netz zum Absturz. Eine berührend-kluge Geschichte über Freundschaft, meint das Portal filmdienst.de. Freigegeben ab sechs Jahren als 3D- und 2D-Fassung; am Sonntag, 27. Januar, um 20.10 Uhr in Originalversion.

Creed 2 – Rocky’s Legacy: Fortsetzung eines Boxerdramas um einen jungen Weltmeister, dessen Titelgewinn ausgerechnet von jenem Mann nicht anerkannt wird, der einst seinen Vater im Ring tötete. Gegen den Rat seines erfahrenen Trainers lässt sich der unerfahrene Champion auf einen neuen Weltmeisterschaftskampf ein. Das epische Boxerdrama aus der erweiterten „ Rocky“-Filmreihe befeuert alte Ost/West-Klischees. In den Hauptrollen Michael B. Jordan ( Adonis Creed), Tessa Thompson (Bianca), Sylvester Stallone ( Rocky Balboa) und Dolph Lundgren ( Ivan Drago). Ab 14 Jahren.

Die unglaublichen Abenteuer von Bella: Berührendes Drama über die Abenteuer einer mutigen Hündin auf dem 400 Meilen langen Weg zu ihrem Herrchen. Lucas ( Jonah Hauer-King) und seine Hündin sind ein Herz und eine Seele. Doch eines Tages kommt es zu einem Unglück: Als Lucas Bella bei Freunden unterbringen muss, springt Bella aus dem Fenster, um ein Eichhörnchen zu jagen. Dabei kommt sie vom Weg ab, wird von hilfsbereiten Menschen aufgelesen und landet schließlich viele Meilen von ihrem Herrchen entfernt in einer neuen Familie. Doch die mutige Hündin bricht allein auf den langen Weg nach Hause auf. Ohne Altersbeschränkung.

In drei Sondervorstellungen zeigt das Cinestar „BTS: World Tour - Love Yourself In Seoul“, Sonnabend, 14 Uhr; „Feuerwehrmann Sam: Plötzlich Filmheld“ am Sonnabend, 14 Uhr, und Sonntag, 12 und 14 Uhr; „ Schindlers Liste“ am Sonntag ab 16 Uhr. Am Montag folgt die Cine-Sneak mit dem Überraschungsfilm auf Deutsch (20.15 Uhr). Am Dienstag beginnt um 20 Uhr die „Anime Nights: „ Dragonball Z: Broly“ im Original mit Untertiteln.

