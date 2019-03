Garbsen

Der Frühling kommt – höchste Zeit den Kleiderschrank auszumisten. Ob Kindersachen, Spielzeug oder Kleidung für Erwachsene: Viele Flohmärkte bieten im März Gelegenheit zum Kaufen und Verkaufen.

Second-Hand-Basar in der Kita Am Hespe

In der Kita Am Hespe, Ludwigstraße 7, kann am Sonnabend, 2. März, zwischen 13 und 16 Uhr beim Second-Hand-Basar gekauft und verkauft werden. Es werden Anziehsachen und Spielzeug angeboten. Für die kleinen Besucher gibt es eine pädagogisch begleitende Spielecke. Für Schwangere ist ab 12.30 Uhr geöffnet.

Kommissionsbasar im Kindergarten St. Anna

Frühjahr- und Sommerbekleidung bis Größe 152, Babyausstattung, Kinderschuhe, Bücher, CDs und DVDs und Spielzeug gibt es am Sonnabend, 2. März, von 11 bis 14 Uhr beim Kinder-Kommissionsbasar im Kindergarten St. Anna, Am Hasenberge 9. Listenvergabe ist unter Telefon (0157) 52930322 möglich.

Kinderflohmarkt in Schloß Ricklingen

Kinderkleidung und Spielzeug gibt es auch am Sonnabend, 9. März, von 10 bis 12 Uhr in der Kita Schloß Ricklingen, Pfarrkamp 3. Standanmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Kita oder per E-Mail an flohmarkt-kita-schlori@web.de

Antikmarkt im Planetencenter Garbsen

Nach Antiquitäten kann am Sonntag, 17. März, von 11 bis 17 Uhr im Planetencenter gestöbert werden.

Kindersachenbasar in der Kita Murmelstein

Für Sonnabend, 30. März, lädt die Kita Murmelstein, Talkamp 26-28, zum sechsten Kindersachenbasar. Von 10 bis 14 Uhr werden dort Kleidung und Spielzeug angeboten. Einlass für Schwangere ist bereits ab 9 Uhr. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich per E-Mail an kinderbasar-kita-murmelstein@gmx.de. Die Listenausgabe schließt am 15. März. Listen umfassen 50 Artikel.

Bürgerflohmarkt am Autohaus Gerberding

Die Bürgerstiftung Garbsen veranstaltet am Sonntag, 31. März, einen großen Bürgerflohmarkt in und am Autohaus Gerberding in Garbsen, direkt an der B6. Mehr als 100 private Verkäufer werden in der Halle des Autohauses und auch im überdachten Außenbereich ihre gebrauchten Sachen zu günstigen Preisen anbieten. Von 14 Uhr bis 17.30 Uhr kann gehandelt, geguckt und gekauft werden.

Es sind auch noch Plätze für Verkäufer zu vergeben. Anmeldungen sind unter Telefon (05131)70370 oder per Email unter info@buergerstiftung-garbsen.de möglich. Die Tische im Innenbereich werden gestellt und die Anmeldegebühr beträgt 15 Euro ohne und 8 Euro mit einem selbstgebackenen Kuchen. Im überdachten Außenbereich müssen die Tische selber mitgebracht werden und der Platz pro Tisch (bis 220 cm) kostet 8 Euro. Der Aufbau beginnt ab 13 Uhr der Abbau ist nicht vor 17.30 Uhr möglich.

Ihr Flohmarkt oder Basar fehlt? Schicken Sie uns gerne einen Hinweis an garbsen@haz.de

Von Linda Tonn