Seelze

Das wird ein Wochenende für alle Sinne: Die Kulturinitiative zeigt ein Kinofilm mit passendem kulinarischem Angebot, der Turnverein Lohnde hofft auf Winterromantik bei einem Sonntagsspaziergang und Kinder dürfen in der Musikschule Instrumente hören, sehen und ausprobieren.

Freitag: Medien-Kurs für Frauen

Der nächste Teil des Seminars „Digitale Welten“, das Frauen fit für Laptop, Smartphone und Tablet machen will, beginnt am Freitag, 18. Januar, um 9.30 Uhr im Rathaus, Rathausplatz 1. Die Teilnahme ist kostenlos.

Freitag: Instrumente für die Kleinen

Unter dem Motto „Hören, Angucken, Ausprobieren!“ stellen die Lehrer der Musikschule Seelze sich und ihre Instrumente am Freitag, 18. Januar, von 16 bis 17.30 Uhr im Musikraum des Georg-Büchner-Gymnasiums, Hirtenweg 22-24, für Kinder zwischen vier und sechs Jahren vor.

Freitag: Passende Gerichte zum Kinofilm

Die Kulturinitiative zeigt am Freitag, 18. Januar, um 18 Uhr im Alten Krug, Hannoversche Straße 15a, ein Film mit indischem Hintergrund. Die Mitglieder der Initiative bieten ein dazu passendes Gericht an. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend: Feuerwehr Gümmer zieht Bilanz

Zu ihrer Jahresversammlung lädt die Feuerwehr Gümmer alle aktiven und fördernden Mitglieder für Sonnabend, 19. Januar, um 18 Uhr in das Gasthaus Zollkrug, Osnabrücker Landstraße 6, ein. Das Protokoll der letzten Jahresversammlung liegt bereits ab 17 Uhr in der Gaststätte aus und kann vor der Versammlung gelesen werden.

Sonnabend: Jahresversammlung des Turnvereins

Der Turnverein Lohnde trifft sich am Sonnabend, 19. Januar, um 18.30 Uhr zu seiner Jahresversammlung im Bürgerhaus Lohnde, Theodor-Heuss-Straße 10. Im Anschluss an die Versammlung gibt es einen kleinen Imbiss.

Sonntag: Spaziergang mit dem Turnverein

Der Turnverein Lohnde organisiert für Sonntag, 20. Januar, den traditionellen Winterspaziergang. Alle Interessierten treffen sich um 14 Uhr am Bürgerhaus, Theodor-Heuss-Straße 10.

Sonntag: Ausstellung im Heimatmuseum

Am Sonntag, 20. Januar, von 14.30 bis 17.30 Uhr zeigt das Heimatmuseum, Hannoversche Straße 15, die Sonderausstellung „Schule im Wandel der Jahrhunderte“.

Sonntag: Austausch im Erzählcafé

Parallel zur Sonderausstellung „Schule im Wandel der Jahrhunderte“ findet am Sonntag, 20. Januar, um 15 Uhr in der Kaffeestube des Heimatmuseums, Hannoversche Straße 15, ein Erzählcafé statt. Dort können sich alle Interessierten über ihre Erinnerungen an die Schulzeit austauschen.

Von Joanna von Graefe