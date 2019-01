Garbsen

An diesem Wochenende stehen vielerorts die Jahreshauptversammlungen an. Doch auch für ein bisschen Spaß und Erholung ist gesorgt: Die Kabarettistin Simone Solga bringt ihr Programm „Das gibt Ärger“ auf die Bühne, auf der Auto- und Eisenbahnmodellbörse wird gesammelt und getauscht, die Barockkirche in Schloß Ricklingen setzt ihre Konzertreihe fort.

Freitag: Jahresversammlung des TSV Stelingen

Der TSV Stelingen lädt seine Mitglieder für Freitag, 18. Januar, um 19.30 Uhr zur Jahresversammlung in das Vereinsheim am Forstweg ein.

Freitag: Musikverein bittet zur Jahresversammlung

Der Musikverein Musikfreunde Osterwald lädt für Freitag, 18. Januar, zu seiner Jahresversammlung ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte Uelschen, Hauptstraße 124.

Sonnabend: Jahresversammlung der Meyenfelder Schützen

Der Vorstand des Schützenvereins Meyenfeld veranstaltet seine Jahresversammlung am Sonnabend, 19. Januar, um 19 Uhr im Vereinsheim, Vor dem Moore.

Sonnabend: Jahresversammlung der Heitlinger Schützen

Die Mitglieder des Schützenvereins Germania Heitlingen treffen sich am Sonnabend, 19. Januar, um 19 Uhr zu ihrer Jahresversammlung im Schützenhaus, Vor den Höfen 7.

Sonnabend: Unterender Schützen laden zur Jahresversammlung

Der Schützenverein Osterwald Unterende versammelt seine Mitglieder am Sonnabend, 19. Januar, um 19.30 Uhr zur Jahresversammlung im Schießsportcenter, Zum Jagdschloß.

Sonnabend: Kabarettistin gibt Zusatzvorstellung

Wegen der hohen Nachfrage gibt die Kabarettistin Simone Solga auf Einladung des Kulturvereins der Stadt Garbsen am Sonnabend, 19. Januar, um 20 Uhr, eine zweite Vorstellung ihres Programms „Das gibt Ärger“, in der IGS, Meyenfelder Straße 8. Es gibt noch wenige Restkarten an der Abendkasse.

Sonntag: Wintergrillen auf dem Dorfplatz Horst

Am Sonntag, 20. Januar, um 11 Uhr organisiert die Siedlergemeinschaft Horst zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Horst ein Wintergrillen auf dem Dorfplatz in Horst. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in die Halle der Feuerwehr Horst verlegt.

Sonntag: Auto- und Eisenbahnmodellbörse

Der Verein für Modelle und Originale (M&O) richtet am Sonntag, 20. Januar, von 11 bis 16 Uhr, seine 47. Auto- und Eisenbahnmodellbörse aus. Die Ausstellung findet im Forum der IGS Garbsen, Meyenfelder Straße 8 –16, statt. Besucher über 14 Jahren zahlen 1,50 Euro Eintritt.

Sonntag: Schloß Ricklinger Konzerte

Das international bekannte Münchner Blechbläser-Quintett Harmonic Brass ist am Sonntag, 20. Januar, um 18 Uhr mit seinem Programm „Playlist“ zu Gast bei den Schloß Ricklinger Konzerten in der Barockkirche, Karl-Prendel-Straße.

Und wie wird das Wetter?

Von Joanna von Graefe