Lust auf einen musikalischen Leckerbissen? Auf Party beim ersten Stadtschützenfest? Auf Neues rund ums Auto? Oder eine Ausstellung? Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: 1. Stadtschützenfest wird eröffnet

Mit einem Kindertag startet am Freitag, 26. April, das Stadtschützenfest auf dem Festplatz an der Leistlinger Straße in Meyenfeld. Der Kinderzirkus Träumer, Tänzer und Artisten tritt auf und lädt zum Mitmachen ein. Die Fahrgeschäfte locken mit ermäßigten Preisen. Ein Clown fertigt aus Ballons Figuren an und ein Trampolin lädt zum Austoben ein. Mit einem Bieranstich wird das Fest um 20.15 eröffnet.

Sonnabend: Möbel Hesse präsentiert Automeile

Eine Automeile präsentiert Möbel Hesse am Sonnabend, 27. April, auf seinem Gelände an der Robert-Hesse-Straße in Berenbostel. Aussteller stellen ihre aktuellen Modelle und neue Antriebskonzepte vor. Daneben gibt es in einer Sonderausstellung zum legendären VW Bulli auch historische Klassiker zu sehen. Jüngere Besucher können eine anspruchsvolle Go-Kart-Strecke meistern. Für Kinder gibt es eine Hüfburg und ein Glücksrad.

Sonnabend: TfN zeigt Musical „Die Brücken am Fluss“

Das Theater für Niedersachsen (TfN) gastiert am Sonnabend, 27. April, um 19 Uhr im Forum der IGS Garbsen an der Meyenfelder Straße mit dem Musical „Die Brücken am Fluss“. Darin geht es um die schicksalhafte Begegnung des Fotografen Robert mit der Ehefrau und Mutter Francesca. Um 18.15 Uhr gibt es eine kostenlose Einführung in das Stück.

Sonnabend: Party beim Stadtschützenfest

Auf dem Stadtschützenfest geht es am Sonnabend, 27. April, weiter mit Party. Ab 20 Uhr tritt im Festzelt an der Leistlinger Straße in Meyenfeld die Band Bayernstürmer auf. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro. Bereits um 17 Uhr beginnt ein Konzert mit der Blaskapelle Böhmische Kerle.

Sonntag: Flohmarkt am Planetencenter

Die Flohmarkt-Saison am Planetencenter im Stadtteil Auf der Horst ist eröffnet: Am Sonntag, 28. April, können Kunden ab 11 Uhr an den Ständen auf dem Parkplatz stöbern. Die Platzvergabe beginnt schon um 6 Uhr.

Sonntag: Schützenkönige werden gekürt

Das Geheimnis um die ersten Garbsener Stadtschützenkönige wird am Sonntag, 28. April, im Festzelt an der Leistlinger Straße in Meyenfeld gelüftet. Die Proklamation beginnt um 13 Uhr. Gekürt werden die Majestäten bei den Damen, Schützen, bei der Jugend und Bürgerkönig. Eine kostenlose Kaffeetafel beginnt um 15.45 Uhr. Ab 18 Uhr wird nochmal getanzt, dann klingt das Fest aus.

Das komplette Programm zum ersten Garbsener Stadtschützenfest finden Sie hier.

Sonntag: Heimatmuseum zeigt alte Büromaschinen

Historische Schreib- und Rechenmaschinen aus den Sammlungen von Dieter Heinrich und Klaus Badur mit Unterstützung von Wolfgang Rottstedt zeigt das Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Straße 134, in Altgarbsen. Die Sonderausstellung „Faszination Bürotechnik“ ist am Sonntag, 28. April, von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Es gibt Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum.

Sonntag: Künstlerinnen stellen Werke zum Frühling aus

In das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Altgarbsen, Calenberger Straße 19, zieht der Frühling ein. Die 14 Künstlerinnen der vhs-Malgruppe unter Leitung der Garbsener Grafikerin Martina Heger zeigen ab Sonntag, 14. April, ihre Werke zum Thema Frühling. Die Vernissage beginnt um 12 Uhr.

Von Anke Lütjens und Gerko Naumann