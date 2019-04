Garbsen

Lust, auf musikalische Leckerbissen? Eine Ausstellung zu besuchen? Oder auf einer Exkursion im Hinüberschen Garten den Vogelstimmen zu lauschen? Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: Dieter Hufschmidt liest aus „Morenga“

Dieter Hufschmidt liest am Freitag, 12. April, um 19 Uhr auf Homeyers Hof, Frielinger Straße 12, in Horst aus dem Buch „Morenga“ von Uwe Timm. Er liest für eine Hutgage zugunsten des Kindergarten-Projektes Kleine Engel in Swakopmund ( Namibia). Die Gründerin des Projektes, Lore Bohm, informiert die Zuhörer ab 18 Uhr darüber.

Freitag: Junge Musiker spielen Sonaten

Einen Sonaten-Abend mit Cello und Klavier gestalten am Freitag, 12. April, um 19 Uhr im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, die jungen Musiker Julian Krämer (Cello) und Ryo Yamanishi (Klavier). Sie spielen unter anderem zwölf Variationen über „Ein Mädchen oder Weibchen“ aus Mozarts „Zauberflöte“. Der Eintritt beträgt 10, ermäßigt 6 Euro.

Sonntag: Spaziergänger können Vogelstimmen lauschen

Durch den Hinüberschen Garten wandern und den Vogelstimmen lauschen: Das können Teilnehmer einer Exkursion unter Leitung von Jürgen Wasmuth. Er beschreibt ausführlich die Lebens- und Verhaltensweisen der Vögel, zeigt Abbildungen und lässt die entsprechenden Gesänge ertönen. Teilnehmer treffen sich am, Sonntag, 14. April, um 8 Uhr an der Grundschule Marienwerder, Westermannweg, 10.

Sonntag: Russischer Männerchor gibt Konzert

Werke aus der russisch-orthodoxen Liturgie und aus der russischen Folklore erklingen am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr in der Klosterkirche Marienwerder am Quantelholz. Der Moskauer Männerchor „Zum Heiligen Wladimir“ gibt ein Konzert in der Reihe „Musik für Spaziergänger“. Der Eintritt ist frei, Spenden für ein Kinderkrankenhaus sind erwünscht.

Sonntag: 14 Künstlerinnen stellen Werke zum Frühling aus

In das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Altgarbsen, Calenberger Straße 19, zieht der Frühling ein. Die 14 Künstlerinnen der vhs-Malgruppe unter Leitung der Garbsener Grafikerin Martina Heger zeigen ab Sonntag, 14. April, ihre Werke zum Thema Frühling. Die Vernissage beginnt um 12 Uhr.

Von Anke Lütjens