Garbsen

Am Wochenende feiern die Schützen in Berenbostel ihre Schützenfest – das hat eine lange Tradition. Doch auch in vielen anderen Stadtteilen werden seit vielen Jahren und Jahrzehnten die Schützenfeste gefeiert. Die lange Geschichte der Schützenvereine aus Marienwerder und Havelse hat etwa der Fotograf Rudolf Guthmann schwarz auf weiß dokumentiert. Seine Bilder zeigen den Schützenausmarsch mit Blaskapelle und Vereinsfahne im Jahr 1957 in Marienwerder, Auto-Skooter auf dem Fest in Havelse im Juni 1961 sowie den Schützenumzug mit anschließendem Tanz im Festzelt. Die Originalfotos liegen heute im Stadtarchiv Garbsen.

Von Joanna von Graefe