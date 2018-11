Altgarbsen

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat vier Männer angeklagt, weil sie in Garbsen Pflastersteine und Molotow-Cocktails auf türkische Geschäfte geworfen haben sollen. Den Männern im Alter zwischen 21 und 23 Jahren wird versuchte schwere Brandstiftung und Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen.

Bei der Attacke kam es im März zu einem Brand auf dem Dach der Ladenzeile in Altgarbsen, Verletzte gab es aber nicht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wollten die Angeklagten mit der Tat ihre Kampfbereitschaft für die PKK bekunden. Zwei der Männer wird außerdem vorgeworfen, ebenfalls Mitte März in Hannover das Auto eines türkischen Staatsangehörigen in Brand gesetzt zu haben. Alle vier sitzen seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft.

Die Generalbundesanwaltschaft hatte das Ermittlungsverfahren eröffnet und an die Generalstaatsanwaltschaft Celle abgegeben. Diese erhebt nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis gegen die vier Angeklagten den Vorwurf, eine verbotene ausländische terroristische Vereinigung unterstützt zu haben. Solche Verfahren fallen in die Zuständigkeit des Oberlandesgerichtes (OLG) in Celle. Wann der Prozess eröffnet wird, steht derzeit nicht fest. Das OLG prüft jetzt die Zulässigkeit der Klage. Zur Frage, wie die Ermittler, darunter der Staatsschutz, den Männern auf die Spur gekommen sind, machte die Generalstaatsanwaltschaft keine Angaben. Dies wird vermutlich erst im Prozess öffentlich werden.

Von Gerko Naumann