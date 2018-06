Garbsen

Beim Waldrittercamp der Jugendpflege sind noch Plätze frei. Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren können in den Ferien vom 30. Juli bis 3. August an einer Live-Rollenspielwoche (LARP) auf einem Zeltplatz in Uetze/Elze teilnehmen.

Das Zeltlager wird zu einer fantastischen Märchenwelt, in der die Kinder verkleidet in eine selbst gewählte Rolle eintauchen. Unter der Anleitung von pädagogisch geschulten Betreuern vom Verein Waldritter findet eine Mischung aus Schnitzeljagd, Waldquiz und Theaterspiel statt. Die Kulisse bildet das Gelände, die Darsteller sind die Kinder selbst. Die Teilnahmegebühr beträgt 125 Euro und umfasst die An- und Abfahrt, die Unterkunft in Zelten, Verpflegung sowie das Programm. Schlafsäcke, Isomatten und Trinkflaschen müssen mitgebracht werden.

Die Freizeit findet in Kooperation zwischen der Jugendpflege der Stadt Garbsen und der Jugendpflege der Gemeinde Uetze statt. Eine Teilbezuschussung von maximal 120 Euro über das Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) ist möglich. Anmeldungen nimmt Markus Heuer unter Telefon (05131) 707572 entgegen.

Von Linda Tonn