Berenbostel

Die vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der Fahrbahn in der Hermann-Löns-Straße sind abgeschlossen, daher können am Montag, 7. Mai, die Bauarbeiten beginnen. Der marode Belag wird um vier Zentimeter abgefräst, anschließend trägt die beauftragte Baufirma eine neue Asphaltdecke auf. Anwohner müssen ihre Autos für die Zeit des Bauvorhabens in umliegenden Straßen parken. Das teilt die Stadt Garbsen mit.

Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten

Die Sanierung wird in zwei Bauabschnitten erledigt, dafür sind Teilsperrungen der Straße erforderlich. Grenze für die Bauabschnitte ist die östliche Einmündung der Fliederstraße. Von Montag bis Mittwoch, 7. bis 9. Mai, wird der erste Abschnitt im Bereich der östlichen Einmündung Fliederstraße bis Heideweg abgefräst und asphaltiert. In dieser Zeit ist die Hermann-Löns-Straße für den Verkehr gesperrt. Es ist dann nicht möglich, die Flieder- oder Blumenstraße von der Hermann-Löns-Straße aus zu befahren.

Straße wird teilweise für den Verkehr gesperrt

Von Donnerstag, 10. Mai, bis einschließlich Sonntag, 13. Mai, ist die Hermann-Löns-Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Die Sanierung des zweiten Bauabschnitts im Bereich von Asternstraße bis östliche Einmündung Fliederstraße ist von Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. Mai vorgesehen. In dieser Zeit kann die Hermann-Löns-Straße in dem Abschnitt nicht befahren werden. Das Anfahren der Ahornstraße, Asternstraße, Fliederstraße und Blumenstraße ist ebenfalls nicht möglich.

Umleitungen und Halteverbote sind ausgeschildert

Der Anliegerverkehr ist für die Dauer der Arbeiten nicht möglich, Grundstücke können nicht angefahren werden. Entsprechende Umleitungen und Halteverbote sind ausgeschildert. Die Stadt bittet Anwohner, ihre Autos rechtzeitig außerhalb des Baustellenbereichs abzustellen. Ortskundige sollten die Baustelle weiträumig umfahren. Die Stadt Garbsen bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauphase. Ansprechpartner bei der Stadt ist Jörg Gutkowski, der unter Telefon (05131) 707412 und per E-Mail an joerg.gutkowski@garbsen.de zu erreichen ist.

Von Anke Lütjens