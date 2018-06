Garbsen

Am Freitag, 24. August, ist es wieder soweit: Um 17.15 Uhr fällt der Startschuss für den zehnten Garbsener City-Lauf, organisiert vom Garbsener Sport-Club (GSC). Los geht es auf dem Rathausplatz, die Strecke führt wie auch schon in den letzten beiden Jahren um den Berenbosteler See. Die Runde misst 2,9 Kilometer. Die Online-Anmeldung ist ab sofort unter citylauf-gsc-garbsen.de möglich und erlaubt Einzel- oder auch Sammelanmeldungen für Familien, Vereine und Betriebe. Schulen und Kindergärten müssen sich gesondert anmelden, für sie gilt auch ein früherer Meldeschluss.

Es werden insgesamt fünf verschiedene Läufe angeboten: der htp Mini-Lauf über 500 Meter und der Stadt Garbsen Midi-Lauf über 1.000 Meter, der AOK-Jedermann-Lauf mit 2.900 Meter, der Auto-Schrader-Lauf über 5.800 Meter und der Real-Lauf mit 11.600 meter. Alle Teilnehmer erhalten eine Medaille. Die Startgebühr beträgt 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche. Die Teilnahme an den Kinderläufen ist kostenlos und es werden keine Zeiten gemessen. Meldeschluss ist Freitag, 17. August. Nach dem Meldeschluss fallen weitere Gebühren an. Weitere Infos wie zum Beispiel der Streckenverlauf gibt es auf der Internetseite des GSC.

Von Linda Tonn