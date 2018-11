Garbsen/Neustadt/Seelze/Wunstorf

Am Dienstag, 6. November, fällt regionsweit die Müllabfuhr aus. Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) sind den gesamten Tag in einer Personalversammlung gebunden. Unabhängig davon fährt Remondis wie gewohnt die gelben Wertstoffsäcke ab.

Die Abfuhr von Restmüll, Papier und Bioabfall verschiebt sich bei Aha um einen Tag nach hinten. Die Dienstagtouren werden am Mittwoch, 7. November, nachgeholt, die Mittwochstouren am Donnerstag und die Donnerstagstouren am Freitag. Die üblichen Abfuhrstrecken vom Freitag werden am Sonnabend gefahren.

Wertstoffhöfe und Deponien sowie die Sonderabfall-Annahmestelle bleiben am Dienstag geschlossen. Das Aha-Servicetelefon und die Gebührenhotline sind ebenfalls nicht besetzt. Die Betriebsstätten und die Zentrale in Groß Buchholz bleiben geschlossen.

Von Markus Holz