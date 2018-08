Gratis-Freiluftkino am Würmsee

Nachrichten Würmsee - Gratis-Freiluftkino am Würmsee Gartenregion und Stadt Burgwedel laden für Freitag, 31. August, an den Würmsee ein. Gezeigt wird dort der Kino-Klassiker „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ –und zwar gratis.

Das Team von Cinema del Sol ist am Freitag, 31. August, zu Gast am Würmsee in Kleinburgwedel. Quelle: Cinema del Sol