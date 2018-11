Wettmar

Solch einen Fall hatte die Polizei auch noch nicht: Innerhalb von nicht einmal 22 Stunden wurde in Wettmar ein Citroën Jumper zweimal von einem anderen Fahrzeug touchiert. In beiden Fällen flüchteten anschließend die Unfallverursacher. Die erste Beschädigung ereignete sich am Montag. In der Zeit zwischen 16.30 und 18.30 war der weiße Transporter an der Heinrich-Werth-Straße abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatte jemand im Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigt.

Im Laufe des Dienstag dann der nächste Fall: Diesmal hatte der Fahrer seinen Jumper An der Schule in Wettmar abgestellt. Das Auto parkte in der Zeit von 8 bis 16 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße. Als der Besitzer am Nachmittag seinen Citroën wieder benutzen wollte, entdeckte er eine Beschädigung an der rechten hinteren Fahrzeugecke. Das Rücklicht war zerstört. Augenschein hat auch diesmal ein anderes Auto den Jumper angerempelt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer