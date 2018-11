Wettmar

Der Einbrecher hatte wenig Zeit, nutzte diese aber: Am Sonnabend, zwischen 18 und 18.40 Uhr, stieg ein Unbekannter in ein Haus am Lönsweg in Wettmar ein. Er durchwühlte die gesamte Wohnung und erbeutete dabei diverse Schmuckstücke. In das Haus gelangte der Einbrecher durch ein Fenster, das er aufhebelte. Zu der Höhe des entstandenen Schadens macht die Polizei keine Angaben, bittet aber etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Polizeidienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer