Großburgwedel

Wechsel an der Spitze der Bürgerstiftung: Nur ein knappes halbes Jahr nach ihrer Gründung, zeichnet seit dem Wochenende ein neuer Vorstand für die Stiftung verantwortlich. Neuer Vorsitzender ist Walter Heitmann und Monika Stellmacher seine Stellvertreterin. Unterstützt werden die beiden von Marc Kodetzki.

Der Wechsel an der Spitze der Bürgerstiftung kündigte sich bereits bei der Gründung an. Denn: Initiator und Gründungsstifter Jürgen Zimmer erreicht in diesem Jahr die Altersgrenze. Laut Satzung sollen Vorstandmitglieder nicht älter als 75 Jahre sein. Deshalb gab Zimmer jetzt den Vorsitz ab. Nicht geplant hingegen war der Rückzug von Winfried Stellmacher. Er ist ebenfalls Gründungsstifter und scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand aus. Sowohl Zimmer als auch Stellmacher werden die Bürgerstiftung weiterhin in Fachthemen und Projekten beraten und unterstützen.

Die Bürgerstiftung unterstützt langfristig angelegte Projekte und Initiativen, die sich in der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit engagieren. Das erste Projekt war die Aufführung eines Figurentheaters für alle Burgwedeler Erstklässler.

Von Thomas Oberdorfer