Großburgwedel

Zum Glück nur leicht verletzt wurde 54-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Isernhägener Straße: Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend um 18.05 Uhr. Und das ist passiert: Ein 48-jähriger Autofahrer verlässt an der Anschlussstelle Großburgwedel die Autobahn und biegt nach links in die Isernhägener Straße ein. Dabei übersieht er den sich von links auf der Isernhägener Straße nähernden Radfahrer und fährt ihn an. Der Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich dabei leicht. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 auf dem Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer