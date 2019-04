Großburgwedel

Zum Glück war es nur eine Übung – aber das wussten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Großburgwedel nicht, als am Montagabend plötzlich die Sirenen im Ort aufheulten. Sie wurden zum Einsatzort in der Straße An der Wedel gerufen. Vor Ort wurde ihnen schnell klar, dass es sich bei dem Einsatz lediglich um eine Übung handelte. Dann wurde unter realistischen Bedingungen weiter trainiert. Gut eine Stunde benötigten die Brandbekämpfer, um vier Personen aus dem Haus zu retten und das Feuer zu löschen.

Von Thomas Oberdorfer