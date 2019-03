Am Sonntagmorgen ist es zu einem schweren Wohnungsbrand an der Straße Im Steinkamp in Großburgwedel gekommen. Ein Mann ist dabei gestorben. Neun weitere Bewohner, darunter vier Kinder, wurden verletzt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit 80 Einsatzkräften vor Ort.