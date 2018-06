Burgwedel

Zu wenige Bauplätze, die Zukunft des Krankenhauses, gesperrter Sprungturm im Freibad: Bei der Rollenden Redaktion am Donnerstag, 28. Juni, möchte die HAZ-Redaktion nach der guten Resonanz im Vorjahr erneut mit den Besuchern des Burgwedeler Wochenmarktes ins Gespräch kommen. Lokalredakteur Martin Lauber und Redaktionsleiterin Antje Bismark freuen sich von 9.30 bis 11.30 Uhr über anregende Gespräche. Sie erklären aber auch, wie Texte in die Zeitung kommen und wie die Bilder oder Videos ins Internet.

Zu erkennen sind die Reporter nicht nur an ihren Kameras und Laptops, sondern auch am HAZ-Bus, der wahrscheinlich in Höhe der ehemaligen Postbankfiliale parken wird. Erste Eindrücke finden Interessierte im Internet auf haz.de/burgwedel – einen Bericht tags drauf auf der Burgwedeler Lokalseite.

Von Antje Bismark