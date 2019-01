Großburgwedel

Eine böse Überraschung erlebte am Dienstag der Fahrer eines Citroens in Großburgwedel. Als er zu seinem in Höhe der Seniorenbegegnungsstätte in der Gartenstraße abgestellten Fahrzeug zurückkehrte, war dieses am vorderen linken Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug gegen das Auto des 66-Jährigen angefahren. Der Unfall ereignete sich zwischen 9 und 11.20 Uhr. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei gibt den Schaden mit 3000 Euro an und hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Die Beamten bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer