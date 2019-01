Oldhorst

Die Oldhorster Ortswehr könnte noch in diesem Jahr ohne Führung dastehen. Nach 30 Jahren im Amt, hat der amtierende Ortsbrandmeister Walter Rockahr angekündigt, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Wie es nun weitergehen soll, „das muss auf der Jahreshauptversammlung der Ortswehr geklärt werden“, sagt Rockahr. Diese beginnt am Freitag, 25. Januar um 20 Uhr. Als Top acht steht auf der Tagesordnung die „Wahl der Ortsbrandmeisterin / des Ortsbrandmeisters“. Bislang, so Rockahr gegenüber dieser Zeitung, hat sich noch niemand bereiterklärt, seine Nachfolge anzutreten. Damit geht die Oldhorster Ortswehr ohne einen Kandidaten für das wichtige Amt des Ortsbrandmeisters in die heutige Sitzung im Feuerwehrhaus des Ortes, Oldhorst Nr. 19. Auf der Tagesordnung stehen neben der Wahl auch die Jahresberichte des Orts- und des Stadtbrandmeisters sowie einige Beförderungen und Ehrungen.

Von Thomas Oberdorfer