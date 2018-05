Großburgwedel

Das Ermittlungsverfahren gegen den 17-Jährigen, der Ende März in Großburgwedel eine 24 Jahre alte Frau auf offener Straße niedergestochen hatte, steht laut der Staatsanwaltschaft Hannover dicht vor dem Abschluss. Nächste, spätestens übernächste Woche entscheide sich, wie es weitergehe, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Mittwoch auf Anfrage. Noch in Arbeit ist das psychiatrische Gutachten, das die Frage der Schuldfähigkeit des Jugendlichen klären soll. Sein Verteidiger hatte dies angeregt.

Der junge Palästinenser, der mit seiner Familie 2013 als Kontingentsflüchtling aus Syrien eingereist war, befindet sich wegen Fluchtgefahr auch weiterhin in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl lautet auf gefährliche Körperverletzung – da er „nur“ einmal zugestochen hatte, könnte dies juristisch als Rücktritt vom Versuch eines Tötungsdelikts gewertet werden. Sollte am Ende des Ermittlungsverfahrens eine Anklage stehen, so könnte sich diese Vorabbewertung aber auch wieder ändern. Da im Jugendstrafrecht wegen des Erziehungsgedankens grundsätzlich ein Beschleunigungsgebot gilt, ließe ein möglicher Prozess vermutlich nicht allzu lange auf sich warten.

Von Frank Walter