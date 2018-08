Isernhagen F.B.

Zum dritten Mal präsentiert der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen artclub aktuelle Arbeiten des hannoverschen Malers Eugen Kunkel. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 12. August, um 17 Uhr in den Räumen des KulturKaffees Rautenkranz in Isernhagen F.B.

In den Dünen III heißt dieses Gemälde von Eugen Kunkel aus dem Jahr 2016. Quelle: Repro

Kunkels Bilder verblüffen durch die fotorealistische Herangehensweise – meist denkt der Betrachter an eine Fotografie, wenn er mit seinen Ölgemälden konfrontiert wird. Der Poesie und Magie seiner Werke kann man sich schwer entziehen. In seiner Bildersprache erinnert er an den großen Romantiker Caspar David Friedrich. Nicht zuletzt auch deshalb zog es den Künstler für einige Jahre nach Greifswald, den Ort, an dem Caspar David Friedrich geboren wurde und gewirkt hat. Dort, in Mecklenburg-Vorpommern, fand Kunkel auch die Landschaften, die das Werk seines Vorbildes geprägt haben. Die Ostseezeitung aus Rostock schrieb über sein Werk: „Kunkels Bilder haben etwas Mystisches: Oft sind es von dichtem Nebel verhangene Landschaften, herbstlich kahle Wälder oder karge Schnee-Szenerien, die der 40-Jährige auf Leinwand bannt.“

Was aussieht wie eine naturgetreue malerische Abbildung eines Wald-Szenarios, ist in Wirklichkeit jedoch das Ergebnis eines kreativen und kompositorischen Prozesses: Am Anfang steht ein Foto, das aber lediglich als Ausgangspunkt dient und durch Bildbearbeitung am Computer eine Wandlung durchläuft. Steht eine Figur am falschen Platz, rückt Kunkel sie in die richtige Position. „Manchmal sind es nur wenige Millimeter, die die Stimmung des ganzen Bildes verändern“, erklärt er. Eine eigenwillige Atmosphäre erzeugt er, indem er mit Farben und Licht experimentiert, die Perspektive entzerrt oder Bilder überschärft, so dass eine surreale oder hyperrealistische Wirkung entsteht. Oft entstünden vor dem Übertragen auf Leinwand mehrere Ausdrucke und Varianten des selben Motivs in unterschiedlicher Farbigkeit, verrät der Künstler.

Eugen Kunkel Quelle: privat

Kunkel wurde 1976 in Russland geboren, Deutschland ist seit 1991 seine Heimat. Sein Kunststudium absolvierte er in Hannover und war dort Meisterschüler von Professor Peter Redecker. Seit 2007 lebt der zweifache Vater als freischaffender Künstler mit regelmäßigen Ausstellungen zwischen Leipzig und Ahrenshoop, Berlin und Köln. Aktuell ist er auch an der Sammelausstellung „Faszination Wasser“ des Kunstvereins Neustadt am Rübenberge beteiligt, die noch bis zum 19. August im Schloss Landestrost zu sehen ist.

In der Ausstellung im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68, in Isernhagen F.B. werden mehrere großformatige Werke und eine Auswahl kleinerer Werkstücke bis zum 4. Oktober zu sehen sein - montags bis donnerstags sowie sonntags jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Von Katerina Jarolim-Vormeier