Großburgwedel

Die CDU-Regionsabgeordneten Rainer Fredermann ( Burgwedel) und Bernward Schlossarek ( Lehrte) gehen nicht davon aus, dass das Klinikum Großburgwedel am bisherigen Standort neu gebaut wird. Wahrscheinlicher ist für sie ein neuer Standort „auf der grünen Wiese“ – wodurch die Stadt Burgwedel Zugriff auf die riesige Fläche des Altbaus in direkter Citylage bekommen könnte.

Eigentlich hatte sich das Pressegespräch am Montagmittag um die Situation der Hebammen drehen sollen. Fredermann und Schlossarek hatten zuvor gemeinsam mit ihrer Fraktionskollegin Michaela Michalowitz, der sozialpolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung, die Geburtsstation im Klinikum besichtigt und unter anderem mit der Leitenden Hebamme gesprochen.

Den Fachkräftemangel bei den Hebammen spüre längst auch das Klinikum Region Hannover (KRH), nahmen die Politiker aus dem Gespräch mit. „Es gibt viel zu wenige Hebammen“, fasste es Michalowitz zusammen. Tatsächlich sind im Klinikum Großburgwedel laut KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff derzeit sieben Hebammen im Einsatz, vier weitere sind in Schwangerschaft, Mutterschutz beziehungsweise Elternzeit. Um dem zu begegnen, habe das KRH die Zahl der Ausbildungsplätze verdoppelt und eine Rekrutierungskampagne begonnen, so Ellerhoff.

Dabei sei es sehr wichtig, so Schlossarek, dass es Geburtshilfe im ländlichen Raum weiter gebe. „Auch im Neubau braucht die Geburtsstation angemessenen Raum“ – und am besten noch eine kinderheilkundliche Station als Stärkung.

Doch wo in Burgwedel soll das neue Krankenhaus denn nun entstehen, wenn man den Patienten und Mitarbeitern am bisherigen Standort an der Fuhrberger Straße jahrelangen Baulärm ersparen möchte und dieser laut KRH ohnehin zu eng ist? Da wollten sich Fredermann und Schlossarek als Kenner der Burgwedeler Verhältnisse lieber noch nicht festlegen, weil sich die Frage momentan einfach noch nicht stelle. „Wenn die Region anfragt, werden wir als Stadt Burgwedel mit einem Grundstück helfen können“, ist Fredermann, zugleich Ratsvorsitzender in Burgwedel, fest überzeugt. Welches das sein wird, dazu gebe es in der Politik und beim Bürgermeister schon erste Überlegungen. Sinnvoll sei es auch, die DRK-Rettungswache wieder mit aufs Krankenhausgelände zu bringen.

Und was könnte dann mit dem bisherigen Klinikum-Standort an der Fuhrberger Straße passieren? „Die Stadt Burgwedel wäre schlecht beraten, sich nicht um dieses Grundstück zu bemühen“, meinte Fredermann. Doch erst einmal steht der Neubau des KRH im Fokus, und da werde es keine Lösung für Burgwedel zu Lasten Lehrtes geben, wie der Lehrte Schlossarek betonte. „Wir hoffen, dass die SPD-Mitglieder in der Region ihre Parteifreunde im Sozialministerium überzeugen.“ Er jedenfalls sei zuversichtlich, dass man irgendwann im nächsten Jahrzehnt das neue Klinikum Großburgwedel werde einweihen können.

Von Frank Walter