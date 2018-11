Kleinburgwedel

Böse Überraschung für den Fahrer eines Opel Mokka: Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen dicken Kratzer am Radkasten. Der Wagen war ordnungsgemäß auf einem Anwohnerparkplatz an der Großburgwedeler Straße abgestellt. Beschädigt wurde das Auto am Montag in der Zeit zwischen 7.30 bis 13.50 Uhr. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei in ihrem Unfallbericht mit 700 Euro an. Da sich niemand als Unfallverursacher gemeldet hat, haben die Beamten zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet und bitten etwaige Zeugen, sich unter der Telefonummer (05139) 9910 bei der Polizeidienststelle in Großburgwedel zu melden. to

Von Thomas Oberdorfer