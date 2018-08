Kleinburgwedel

Mit dem Schuljahresbeginn wird heute die neue Haltestelle „Kleinburgwedel/Moorweg“ in Betrieb genommen und von der Regiobus-Linie 561 bedient. Der neue Halt liegt in der Wallstraße im Bereich der Abzweigung zum Moorweg, und somit zwischen den bisherigen Haltestellen „Kleinburgwedel/Tempelweg“ und „Kleinburgwedel/Bergstraße“. Dank der neuen Haltestelle haben die Fahrschüler aus Großburgwedel nun einen kürzeren Weg zur Grundschule im Moorweg. Zudem ist die neue Haltestelle über eine Fußgängerampel an der Wallstraße besonders sicher zu erreichen. Selbstverständlich könnten auch allen anderen Fahrgäste den Haltepunkt nutzen, der von der Linie 651 durchgängig bedient werde, so Regiobus.

Von Martin Lauber